Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Televizyon yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan Muhtar daha sonra ise yoğun bakımda iki kez entübe edilmişti.

Daha sonra sağlığına kavuşan ünlü isim taburcu olmuştu. Sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Reha Muhtar bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre yabancı uyruklu temizlik görevlisi D.S., ünlü spikerin evinde bulunan tapu kayıtları, özel belgeler ve kıymetli eşyaları çalarak ortadan kayboldu.

Durumu öğrenen Reha Muhtar savcılığa başvurdu. Ünlü gazetecinin şikayet dilekçesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı alıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muhtar, kişisel bilgilerinin D.S.'nin eline geçtiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Şüpheli şahsın, kendisini maddi ve manevi zarara uğratmasından endişe ettiğini dile getirdi.