İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
'Ön seçimde yokum' diyen Yavaş'tan ikili aday formülü

Mansur Yavaş'tan siyaset dünyasını hareketlendiren formül

Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, Boğaz'daki yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, kendisine ait kıymetli evrakları ve özel belgeleri çalıp kayıplara karıştığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Muhtar'ın "Başıma büyük işler açacak" diyerek tapularının da kayıp olduğunu söylediği öğrenildi.

Televizyon yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan Muhtar daha sonra ise yoğun bakımda iki kez entübe edilmişti.

Daha sonra sağlığına kavuşan ünlü isim taburcu olmuştu. Sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Reha Muhtar bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre yabancı uyruklu temizlik görevlisi D.S., ünlü spikerin evinde bulunan tapu kayıtları, özel belgeler ve kıymetli eşyaları çalarak ortadan kayboldu.

Durumu öğrenen Reha Muhtar savcılığa başvurdu. Ünlü gazetecinin şikayet dilekçesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı alıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muhtar, kişisel bilgilerinin D.S.'nin eline geçtiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Şüpheli şahsın, kendisini maddi ve manevi zarara uğratmasından endişe ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Anlaşma sağlandı! Maaşı dudak uçuklattı
img

Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar
img

Şilan Makal'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar

Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar
Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı

Çuvalla para verip aldıkları yıldızı ayağına top değmeden yolladılalar
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.