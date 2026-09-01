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Yakıt çalmaktan aranan şahıs yakalandı

Yakıt çalmaktan aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa’da yakıt çaldığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da yakıt çaldığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.S. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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