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Yakalanırlarsa 46'şar bin TL ceza yiyecekler: Okulun bahçesinde drift attılar

Yakalanırlarsa 46'şar bin TL ceza yiyecekler: Okulun bahçesinde drift attılar
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulun bahçesinde iki araçla drift atıldı, o anları çevre sakinlerinden biri cep telefonu ile görüntüledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulun bahçesinde iki araçla drift atıldı, o anları çevre sakinlerinden biri cep telefonu ile görüntüledi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki Şehit Uğur İnal Ortaokulu bahçesine 2 otomobil girdi. Sürücüler peş peşe bahçede otomobillerle drift attı. Fren sesiyle durumu fark eden bir mahalle sakini cep telefonu ile o anları görüntüledi. Okul bahçesinde drift atan sürücüler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Güvenlik güçlerinin drift atan araç sahiplerinin bulunması için çalışma yaptığı öğrenildi. Öteyandan drift atmanın cezasının 46 bin 393 TL olduğu hatırlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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