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Yahyalı’daki orman yangını havadan görüntülendi

Yahyalı’daki orman yangını havadan görüntülendi
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir ormanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir ormanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın havadan böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi yakınlarında bulunan bir ormanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü (OGM), itfaiye, AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken, havadan ve karadan yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yükselmesi riskine yönelik ekiplerin soğutma ve önlem çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin yangına müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın ve dumanlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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