Yahyalı'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağcaşar Barajı etrafında uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapan A.S.Y. suçüstü yakalandı.

Jandarmanın da katıldığı operasyonda, 3 paket sentetik uyuşturucu ile içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparatlar ve 3 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri devam ediyor.