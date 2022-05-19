Yahyalı'da sağanak sele ve heyelana neden oldu - Haberler

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu.

İlçede sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak sel ve heyelana neden oldu. Özellikle ilçenin turistik Kapuzbaşı Takım Şelaleleri bölgesi ile İlyaslı ve Yerköy mahallelerinde su taşkınları meydana geldi. Yollarda da bozulmalar meydana gelirken, görevliler bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa