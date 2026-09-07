Yahyalı’da orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir ormanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı