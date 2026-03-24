Hızla su birikintisine giren otomobil takla attı

Konya'da günlerdir yağışlı hava etkili olurken, yağmur yağışıyla oluşan su birikintisine hızla giren aracın kontrolden çıkarak takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Uzmanlar, yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin sürücüler için ciddi riskler barındırdığını belirterek, hızın düşürülmesi ve dikkatli sürüş yapılması gerektiğini belirtti.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki su birikintisine hızlı giren araç kontrolden çıkarak takla attı. Görüntülerde kaza sonrası başka bir araç kaza yapan aracın yanına yardım için dururken, takla atan otomobilin sürücüsünün de araçtan çıktığı görülüyor.

Yağışlı havalarda sürüş şartları değişiyor

Uzmanlar da yağışlı havalarda sürüş şartlarının değiştiğine dikkat çekerek, kuru zemine göre risklerin arttığını belirtti. Su birikintilerinin bulunduğu yerlerde aracın alt kısmının zarar görebileceğini, motorun su alma riskinin bulunduğunu belirten uzmanlar, suyun yönüne bağlı olarak aracın sağa ya da sola çekebileceği, bu durumun da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden olabileceğini dikkat çekti. Islak ve kuru havada araç kullanmanın farklı bir durum olduğunu söyleyen İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Kuru zeminde aracımızla gittiğimiz esnada yoldaki engelleri, çukurları görebiliriz. Ancak yağmurlu havalarda özellikle su birikintilerinin olduğu yerlerde aracın geçmiş olduğu yerde bir çukurun veya yolda bir çökmenin, ne olduğunu bilmediğimiz için burada yavaş geçmemiz gerekiyor. Burada aracın tabii ki bir yere savrulmasından ziyade çok hızlı geçtiğimiz takdirde motorun su alma ihtimali, parçalarının su alma ihtimalinden dolayı araçta bazı arızalar da meydana gelebilir" dedi.

"Su birikintilerini gördüğümüz zaman hızımızı düşürmemiz gerekiyor"

Aracın yoğun bir su birikintisine girdiği zaman çekme yapabileceğini belirten Ramazan Ceylan, "Suyun yönüne göre sağa sola çekebilir veya aracı asılabilir. Burada aracın hakimiyetini kaybetme ihtimalimiz yüksek. Çünkü biz normal şartlarda bir engelle karşılaşıyoruz. Eğer hızlı bir şekilde suyun içerisine girdiğimiz zaman muhtemelen sağa veya sola çekme ihtimali yüksektir. Bu da direksiyon hakimiyetini kaybettirir. Dolayısıyla su birikintilerini gördüğümüz zaman hızımızı düşürmemiz gerekiyor ve dikkatli bir şekilde oradan geçmemiz lazım. Bunun bir diğer sıkıntısı da şudur, biz eğer su birikintisine hızlı girdiğimiz zaman sağımızda ya da solumuzda bulunan araçlara veya karşıdan gelen araçların üzerine suyun fışkırma ihtimali olacaktır. O aracın da görüş açısını kapatır bir başka aracın da kaza yapmasına sebep olabiliriz. Dolayısıyla bunları dikkate alarak aracı kullanmamız gerekiyor. Kazasız, belasız bir yere varmamız için de bütün trafik kurallarına harfiyen uymamız gerekir" diye konuştu. - KONYA

