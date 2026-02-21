Yağma suçundan kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep İslahiye ilçesinde, yağma suçundan 16 yıl hapis cezası kesinleşmiş K.A. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İslahiye ilçesindeki çalışmalar neticesinde, yağma suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs, gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı