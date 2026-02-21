Haberler

Yağma suçundan kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Yağma suçundan kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İslahiye ilçesinde, yağma suçundan 16 yıl hapis cezası kesinleşmiş K.A. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İslahiye ilçesindeki çalışmalar neticesinde, yağma suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs, gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler