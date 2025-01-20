Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Özdağ, o sözler için hesap verecek
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını

Yağma Suçundan Aranan Şahıs Aksaray'da Yakalandı

Yağma Suçundan Aranan Şahıs Aksaray'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da, yağma suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. isimli şahıs JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyon, Aksaray merkezde bir araca yönelik gerçekleştirildi ve şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da yağma suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir araca yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. isimli şahsın Aksaray merkezde bulunduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatan JASAT dedektifleri, 3 gün boyunca yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucu şahsın bulunduğu otomobile yönelik operasyon düzenledi. Alınan araçta şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
img

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
img

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.