Gaziantep'te Silahlı Yağma Suçundan Aranan Firari Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda, silahla yağma suçundan 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.A. isimli firari şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te jandarmanın aranan şahıslara yönelik çember operasyonunda silahlı yağma suçundan 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu düzenledi. JASAT timlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda silahla yağma suçundan hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP