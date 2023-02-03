Yağıştan kayganlaşan yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nden Orhaniye Mahallesi'ne giden istikamette yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda beton mikseri devrildi. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nden Orhaniye Mahallesi'ne giden istikamette yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda beton mikseri devrildi. Sürücü yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olay saat 17.35 sıralarında Turgut ve Orhaniye Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmurdan kayganlaşan yolda beton mikserinin sürücüsü 45 yaşındaki R.O., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yere dökülen betonların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Orhaniye Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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