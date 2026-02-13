Gönen'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 41 VR 058 plakalı kamyon sürücüsü C.Ü., seyir halindeyken yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarına savrularak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, devrilen araçta bulunan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken devrilen kamyonda maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - BALIKESİR