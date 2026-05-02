Yağış sonrası toprak kaydı, 9 yapı zarar gördü

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda 9 yapı zarar gördü. Evi kullanılamaz hale geldiği için Kaymakamlık tarafından güvenli alana yerleştirilen yaşlı kadın, "Bizi buraya taşıdılar, soba koydular. İyilik unutulur mu" dedi.

Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesi Derekışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kuvvetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sebebiyle 9 yapı zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Heyelan sebebiyle Kemal Karaburçak (73) ve eşi Döndü Karaburçak'ın (72) yaşadığı kerpiç evin duvarlarında çatlak ve yarılmalar oluştu. Kullanılamaz hale gelen ev, ekiplerin incelemesinin ardından tahliye edildi. Yaşlı çift, Delice Kaymakamlığı tarafından geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Hasar gören diğer 8 yapıda ise ikamet eden vatandaşın bulunmadığı öğrenildi.

"Allah, Erdoğan'dan bin kat razı olsun"

Evinden tahliye edilen Döndü Karaburçak, "Evler yarıldı. Sabah muhtara bildirdim. Muhtar geldi, jandarmayı aradı. Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan, jandarmadan ve Kaymakamdan bin kez razı olsun. Bizi buraya taşıdılar, yardım ettiler. 'Şurada durun' dediler, soba koydular. İyilik unutulur mu" dedi.

Kemal Karaburçak ise sabah evinin çevresindeki yarıkları fark ettiğini belirterek, "Sabah uyandığımda evin arka tarafının yarıldığını gördüm. Aşağı indim, baktım aşağı taraf yarılmış. Muhtarı aradık. Yanına gidip durumu söyledim. O da jandarmayı aradı. Kaymakam geldi, AFAD'dan ekipler geldi" diye konuştu.

Derekışla köyü muhtarı Kenan Çakıltepe, heyelanı fark etmelerinin ardından kısa sürede ilgili kurumlara bilgi verdiklerini ifade ederek, "Kemal Karaburçak'ın evinin acil olarak boşaltılması gerektiği belirtildi. Vatandaşımızı köyümüzde sağlık evi olarak kullanılan boş bir yere tahliye ettik. Sobasını yaktık, eşyalarını taşıdık. Jandarmamız da yardım etti, Allah hepsinden razı olsun. Biz müteşekkiriz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Allah hepsinden bin kat razı olsun. Her zaman onların yanında olduk, onlar da bizim yanımızda oldu" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Haydar Demirtaş ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz şimdiye kadar her zaman bizim yanımızda oldu" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı