Yabancı uyruklu kadına otobüste tepki çeken sözler! "Sizi burada istemiyoruz"

Bir otobüste kayda geçen görüntülerde yolculardan biri, yabancı uyruklu kadına yönelik, "Çok adam olsaydınız kaçmazdınız. Bak savaş bitti hadi yallah." ifadelerini kullandı. Kendisine söylenen sözler karşısında şaşıran kadın ise "Sen delisin" sözleriyle karşılık verdi.

YABANCI UYRUKLU KADINA YÖNELİK AYRIMCI İFADELER

Yabancı uyruklu kişiye yönelik ayrımcı ve sert sözler söyleyen kadının tam karşısında siyahi 2 kişinin oturduğu ve o anlarda başlarını öne eğdikleri de dikkatlerden kaçmadı. Yabancı uyruklu kişi ise, "Sen delisin" diyerek yaşananlara tepki gösterirken, "Herkes gidecek ülkesine, istemiyoruz sizi burada, istemiyoruz artık. Buraya kadar geldi, Türkiye bizim. Biz Türk'üz." sözleriyle karşılık aldı.

Olayda neyse ki kimse fiziki bir müdahalede bulunmadı. Sözlü tartışma bir süre sonra sona erdi. Otobüste yaşanan o gergin anlardan geriye cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.