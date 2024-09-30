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Yabancı Uyruklu Kadın Kaldırımdan Denize Düştü

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Çınarcık'ta, alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın, kaldırımdan düşerek baygınlık geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kadını deniz kenarından kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın kaldırımdan deniz kenarına düşerek baygınlık geçirdi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın ayıldığında şok geçirerek, jandarmaya sıkı sıkı sarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi sahilinde yabancı uyruklu bir kadın kaldırımda dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekten deniz kenarına düştü ve baygınlık geçirdi. Vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada ayılan kadın, geçirdiği şok ve korkuyla jandarmaya sıkı sıkı sarıldı. Ekipler kadını güçlükle sakinleştirdi. Kadın daha sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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