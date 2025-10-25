Yabancı öğrencilere büyük şok! Taksici restorana götürdü, gelen hesap dudak uçuklattı
İstanbul'da yemek için bir taksici tarafından restorana yönlendirilen üç yabancı öğrenci, gelen hesapla hayatlarının şokunu yaşadı. Yedikleri yemeğe gelen hesap 28 bin lirayı buldu.
- Üç yabancı öğrenci İstanbul'da bir restoranda 28.596 Türk lirası (yaklaşık 600 Euro) hesap ödedi.
- Restoranda menü gösterilmeden sipariş verildi.
- Taksici öğrencileri bir otele ait restorana götürdü.
- Restoranın turist tuzağı olduğu iddia edildi.
- Öğrenciler Tahran'a ameliyat için giderken İstanbul aktarmasında yemek molası verdi.
İstanbul'da yemek için bir restorana giden üç yabancı öğrenci, hayatlarının şokunu yaşadı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Tahran'a ameliyat için gitmek üzere yola çıkan üç öğrenci, İstanbul aktarmasında yemek molası vermek istedi.
TAKSİCİYİ DİNLEDİLER HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR
Taksici, "Yakınlarda restoran yok ama güzel bir yer biliyorum" diyerek öğrencileri bir otele ait restorana götürdü. Ancak iddiaya göre bu restoran, tam bir turist tuzağıydı.
Menü gösterilmeden verilen siparişlerin ardından gelen hesap adeta dudak uçuklattı. Menü bile gösterilmeden servis edilen yemeklerin ardından öğrencilere 28 bin 596 liralık (yaklaşık 600 Euro) hesap çıkarıldı.