Yabancı öğrencilere büyük şok! Taksici restorana götürdü, gelen hesap dudak uçuklattı

İstanbul'da yemek için bir restorana giden üç yabancı öğrenci, hayatlarının şokunu yaşadı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Tahran'a ameliyat için gitmek üzere yola çıkan üç öğrenci, İstanbul aktarmasında yemek molası vermek istedi.

TAKSİCİYİ DİNLEDİLER HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Taksici, "Yakınlarda restoran yok ama güzel bir yer biliyorum" diyerek öğrencileri bir otele ait restorana götürdü. Ancak iddiaya göre bu restoran, tam bir turist tuzağıydı.

Menü gösterilmeden verilen siparişlerin ardından gelen hesap adeta dudak uçuklattı. Menü bile gösterilmeden servis edilen yemeklerin ardından öğrencilere 28 bin 596 liralık (yaklaşık 600 Euro) hesap çıkarıldı.