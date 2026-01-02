Haberler

Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 2 milyon 894 bin TL ceza kesildi

Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 2 milyon 894 bin TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçeleri ile Adıyaman sınırlarında yaban keçisi avlayan 3 şahsa 2 milyon 894 bin 565 TL para cezası kesilirken, adli işlem de başlatıldığı bildirildi.

Koruma altında olan türler arasında bulunan yaban keçilerine yönelik bir çok ilde gerçekleştirilen yasa dışı avcılık denetimleri sürüyor.

3 KİŞİ YAKALANDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimler de yasa dışı avlananlar yakalanarak adli işlemlerin yanı sıra yüklü miktarda para cezası da kesiliyor. Son olarak Mersin'in Silifke, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçeleri ile Adıyaman sınırlarında yaban keçisi avlayan 3 şahıs belirlenerek yakalandı. Yakalanan şahıslara toplamda 2 milyon 894 bin 565 TL para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

KURUMDAN AÇIKLAMA VAR

Kurumdan yapılan açıklamada: " Ülke genelinde yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekiplerimiz tarafından koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslar yakalanırken ilgili kanunlar kapsamında idari yaptırımlar uygulandı.

Denetimler kapsamında Adıyaman'da, vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 964 bin 855 TL, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 969 bin 591 TL ve Mersin'in Silifke ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 960 bin 119 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Böylece 3 farklı ilde yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 894 bin 565 TL ceza ve tazminat uygulanırken, ele geçirilen tüfeklere de el konuldu" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Hepsi yakalandı! 9 ülkeden 40 firari Türkiye'de
Af gibi yeni düzenleme geliyor! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak

Af gibi yeni düzenleme geliyor! On binlerce hükümlü yararlanacak
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette, mahkeme aileye acımadı
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Türkiye'nin en büyük illerinden birinde çekilen görüntüye bakın
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Yeni yıla, yeni isimle girdi
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

Ülkeyi sarsan bardaki faciadan kan donduran görüntüler
2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette, mahkeme aileye acımadı
Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

Soğuğu en iyi anlatan kare! Simge yapı buz tuttu
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi