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Yaban keçilerini yıldırım çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaban keçilerini yıldırım çarptı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaban keçilerinin üzerine düşen yıldırım 3 keçinin telef olmasına neden oldu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaban keçilerinin üzerine düşen yıldırım 3 keçinin telef olmasına neden oldu.

Çelikhan ilçesi ile Malatya il sınırında hayvanları otlatan çoban bir ağacın dibinde 3 yaban keçisini hareketsiz bir şekilde gördü. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Müdürlük veteriner hekimi ve teknik personel belirtilen bölgeye giderek, alanda incelemede bulundu.

Zehirlenme veya ateşli silahlar ile vurulduğu şüphesi ile gidilen olayda yaban keçilerinin yıldırım çarpması sonucu öldükleri tespit edildi. Yıldırımın ağaçta da hasara neden olduğu görüldü. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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