WSJ'ye göre Musk, Ukrayna'nın Starlink askeri versiyonunu yavaşlatma talimatı verdi

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Wall Street Journal'ın haberine göre, uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna'nın savaş alanındaki iletişim ve insansız hava aracı operasyonlarında kullandığı Starlink uydu hizmetinin askeri amaçlı bir versiyonunun yavaşlatılması talimatını verdi.

Ukrayna'nın savaşta kritik öneme sahip Starlink uydu hizmetine ilişkin ABD medyasından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre, uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın savaş alanındaki iletişim ve insansız hava aracı operasyonlarında kullandığı Starlink uydu hizmetinin askeri amaçlı bir versiyonunun yavaşlatılması talimatını verdi. Gazete'nin ABD'li yetkililere ve konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, uydu hizmetinin kısıtlanması, ülkenin Rusya'ya karşı saldırı ve hava savunma amaçlı insansız hava aracı görevlerini sekteye uğrattı. Wall Street Journal, Musk ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Starlink'in hızının düşürülmesine yönelik karardan önce konuyu görüştüğünü aktardı.

Ukrayna ile ABD arasında "Starlink" çıkmazı

Elon Musk, daha önce Starlink'in Starshield olarak bilinen askeri versiyonunun kullanımına ilişkin nihai kararın ABD Başkanı olarak Trump'a ait olduğunu söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt satın alınmasına yönelik anlaşmayı imzalamasının ardından dün ilk kez ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti. Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmede, "yeniden tesis edilmesi gereken Starlink/Starshield ile ilgili durum" da dahil olmak üzere çeşitli konuları görüştüklerini ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise dün Washington'ın Ukrayna'nın Starlink uydu ağına erişim imkanını ortadan kaldırmadığını belirtmiş, sorunun, Kiev'in uyması gereken hizmet şartlarından kaynaklandığını vurgulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı