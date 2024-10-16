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ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp

ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp
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ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü. Donanmadan yapılan açıklamada 2 mürettebatın durumunun bilinmediği ve arama kurtarma operasyonunun devam ettiği ifade edildi.

ABD'nin Washington eyaletinde eğitim uçuşu sırasında EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü. 2 mürettebatın durumunun bilinmediği belirtilirken, helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

EĞİTİM UÇUŞUNDA DÜŞTÜ

ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü.

MÜRETTEBATLARIN DURUMU BİLİNMİYOR

Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir" ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter washington Havacılık Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Dünya Kaza

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