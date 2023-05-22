Wagner, Bakhmut'u 1 Haziran'a kadar Rus ordusuna teslim etme sözü verdi

Ukrayna ordusunun kontrolündeki Bakhmut kentini tamamen ele geçirdiklerini iddia eden Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bakhmut'u 1 Haziran'a kadar Rus ordusuna teslim etme sözü verdi.

Ukrayna ordusunun kontrolündeki Bakhmut kentini tamamen ele geçirdiklerini iddia eden Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bakhmut'u 1 Haziran'a kadar Rus ordusuna teslim etme sözü verdi.

Ukrayna'nın Bakhmut kentinde çatışmalar devam ederken, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'den yeni bir iddia geldi. Daha önce Bakhmut kentini tamamen ele geçirdiklerini öne süren Prigojin, Bakhmut'u 1 Haziran'a kadar Rus ordusuna teslim etme sözü vererek, perşembe gününden itibaren Bakhmut'un kontrolünü Rus ordusuna devretmeye başlayacaklarını açıkladı. Prigozhin, sosyal medya üzerinden yayınladığı ses kaydında, "Wagner, 25 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar Artemovsk'tan (Bakhmut) ayrılacak" ifadelerini kullanarak, Wagner'in şehrin batısında "savunma hatları" kurduğunu söyledi. Ukrayna adını değiştirmeden önce Bakhmut, Artemovsk olarak biliniyordu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar ise yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin şehirde olduğunu ve ilerlediğini belirterek, Ukrayna birliklerinin şehrin "Litak" bölgesindeki bazı noktaları hala kontrol ettiğini ifade etti.

Zelenskiy, Wagner'in Bakhmut iddialarını yalanlamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Bakhmut hala Ukrayna kontrolünde" ifadelerini kullanarak, Wagner'in Bakhmut'u ele geçirdiği iddialarını yalanlamıştı. - MOSKOVA