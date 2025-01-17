Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"

Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı... O anlar kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı.

Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı... O anlar kamerada

RİZE - Rize'de bir şahsın silahla vurulduktan sonra hastaneye giderken bilincini kaybederek kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tartıştığı kişi veya kişiler tarafından silahla vurulduğu öğrenilen Ö.Ö. isimli şahıs, kendine ait olan 06 AE 9011 plakalı araç ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek istedi. Nerede ve neden vurulduğu henüz belirlenemeyen Ö.Ö., hastaneye yaklaştığı sırada bilincini kaybederek önce 53 AC 615 plakalı araca arkadan çarparak refüje çıktı. Refüjü de aşan araç önündeki diğer şeridi de geçerek duvara çarparak durabildi. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kasığından vurulduğu anlaşılan Ö.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı... O anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
img

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
img

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
img

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Gerçekleşirse bir ilk olacak: Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.