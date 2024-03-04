Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi

Sosyal medya hesapları üzerinden lüks model cep telefonlarını paylaşıp piyasa değerinin çok daha altında vereceğini vadederek 1750 kişiyi 2 milyon lira dolandırdığı belirlenen çete çökertildi.

KAPORAYI ALIP TELEFONU GÖNDERMİYORDU

Çetenin başında bir sosyal medya fenomeni vardı. Başvurdukları yöntem tanıdıktı; sözde fenomen, sosyal medya hesapları üzerinden lüks model cep telefonlarını paylaşıp piyasa değerinin çok daha altından vereceğini vadediyordu. Kaporayı aldıktan sonra da iddiaya göre o telefonları göndermiyordu.

ŞİKAYETLER ARTINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şikayetler artınca İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. 1750 kişinin aynı yöntemle yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

"YAKALANMADIĞIN SÜRECE HER ŞEY LEGALDİR"

Vurgun paraları ve uzun namlulu silahlarla poz verip "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Ekipleri operasyonuyla gözaltına alınan çete üyelerinden 4'ü tutuklandı.