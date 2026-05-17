Şanlıurfa'da tur otobüsü alev aldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Eyüpnebi Makamı'nı ziyaret edenlerin bulunduğu tur otobüsü, park halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Hazreti Eyüp'ün mezarımın yer aldığı Eyyüpnebi Türbesi ile Hazreti Rahime ve Hazreti İlyas makamlarını ziyaret etmek amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda vatandaş bölgede yoğunluk oluşturdu. Ziyaretlerin sürdüğü saatlerde park halindeki bir tur otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sararken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında bölgede çok sayıda araç ve ziyaretçi olduğu gözlendi. Yangına yapılan hızlı müdahale, muhtemel bir facianın önüne geçti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

