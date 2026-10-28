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Viranşehir'de yağma suçundan aranan şahıs 8 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla yakalandı

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Viranşehir'de yağma suçundan aranan şahıs 8 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla yakalandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma suçundan 8 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 8 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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