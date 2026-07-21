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Otomobil yüklü tır alev alarak patladı

Otomobil yüklü tır alev alarak patladı
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Şanlıurfa Viranşehir'de otomobil yüklü tırda çıkan yangın ve patlamada korku yaşandı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alev alan otomobil yüklü tırda yaşanan patlama korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine Eyüp Nebi Kavşağı yakınlarında yaşandı. Sıfır kilometre otomobillerin yüklü olduğu tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobillere sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Çalışmalar esnasında küçük bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredekilerin yaşadığı koku ve panik kamelya yansıdı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen yangında otomobiller ile tırda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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