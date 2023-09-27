Viranşehir'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Kışla Mahallesinde bulunan bir işyerine giden Abdullatif Ş., kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Abdullatif Ş., ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.