Viranşehir'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Kışla Mahallesinde bulunan bir işyerine giden Abdullatif Ş., kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Abdullatif Ş., ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Kışla Mahallesinde Yazmacı Pasajındaki işyerine giden Abdullatif Ş. kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Abdullatif Ş. ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa