Viranşehir'de Kadın Cinayeti: Yaprak Türk Defnedildi

Viranşehir'de Kadın Cinayeti: Yaprak Türk Defnedildi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 20 yaşındaki Yaprak Türk, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Yaprak Türk'ün ayrılmak istemesi sonrası yaşanan tartışma sonrasında gerçekleşti. Ömer Kilimci, Yaprak Türk ve ailesine ateş açtıktan sonra intihar etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Kilimci (24), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk (20) ile telefonla tartıştı. Tartışmanın ardından pompalı tüfekle Türk'ün evine giden Ömer Kilimci dışarı çıkan Yaprak Türk, annesi Ş.T. ile kardeşleri M.E.T. ve G.T.'ye ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi yere yığılırken, Ömer Kilimci 27 TJ 955 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yaprak Türk, hayatını kaybetti. Yaralı olan anne ve 2 kardeş Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Olaydan kısa süre sonra Kilimci, park halindeki otomobilinde tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi. Yaprak Türk ile Ömer Kilimci'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yaprak Türk'ün cenazesi Viranşehir Yeni Mezarlığı'nda, Ömer Kilimci ise Kemberli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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