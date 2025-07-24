Viranşehir'de Jandarmadan Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Viranşehir'de Jandarmadan Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 adet silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 9 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesinde 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 adet uzun namlulu silah, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi, 197 gram toz esrar maddesi, 4 gram metamfetamin, 10 adet şarjör, 424 adet mermi ele geçirdi.

Olayda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dolar güne yükselişle başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında

Uzmanlar uyardı! Dolar için kritik gün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu

Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.