Viranşehir'de dev hortum kamerada: Ev ve ahırlar harabeye döndü

Şanlıurfa'nın Viranşehir kırsalında fırtına sonrası oluşan hortum bir ev ve ahırı harabeye çevirdi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Viranşehir ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde etkili olan hortum, kırsal bölgede büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ev ve ahırlar yıkılarak kullanılamaz hale geldi. İlçe genelinde fırtına nedeniyle 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dev hortum sonrası korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hortumun etkili olduğu mahallede maddi hasar meydana gelirken, zarar gören alanlarda inceleme yapılması bekleniyor. Mahalle sakinleri, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek talebinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
