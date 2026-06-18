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Şanlıurfa'da çıkan yangında 60 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Şanlıurfa'da çıkan yangında 60 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik tellerinden kaynaklandığı iddia edilen yangında yaklaşık 60 dönüm buğday ekili alan ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Burç köyü mevkisinde meydana geldi. iddiaya göre elektrik tellerinden kaynaklanan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede buğday tarlasına sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Söndürme çalışmalarına destek veren bir traktör de alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 dönüm buğday ekili alan ile bir traktör zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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