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Şanlıurfa'da 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Viranşehir'de, 6 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü S.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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