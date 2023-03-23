Virajı alamayan otomobilin direğe çarptı: 1 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Yıldırım'ın kullandığı 31 AIS 468 plakalı otomobil, viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan betonarme aydınlatma direğine çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Duygu Akman yaralandı.
Duygu Akman, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA