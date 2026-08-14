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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi

Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi
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Eskişehir ‘de bir bulvar üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu cadde üzerindeki bir işletmeye girdi.

Eskişehir 'de bir bulvar üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu cadde üzerindeki bir işletmeye girdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay anında tezgahın boş olması muhtemel bir yaralanmayı önledi.

Odunpazarı ilçesinde meydana gelen olayda, 75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bir işletmeye çarparak içeri girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Görüntülerde otomobilin hızla işletmeye girdiği anlar net bir şekilde yer alırken, kaza sırasında tezgahın arkasında kimsenin bulunmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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