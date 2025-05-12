ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Viraja Hızlı Giren Araç 'DUR' Tabelasına Çarptı

Viraja Hızlı Giren Araç 'DUR' Tabelasına Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde virajı alamayarak devrilen hafif ticari araç, yol kenarındaki 'DUR' tabelasına çarparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Viraja hızlı giren aracı "DUR" tabelası durdurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde virajı alamayarak devrilen hafif ticari aracı "DUR" tabelası durdurdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Nizip ilçesi arasındaki kırsal Günaltı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Ş.K,'nin kullandığı 27 C 5763 plakalı Ford marka hafif ticari araç, viraja hızlı girdikten sonra kontrolden çıktı. Devrilen araç, yol kenarındaki "DUR" tabelasına çarparak durabildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.