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Villada uyuşturucu partisine operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Villada uyuşturucu partisine operasyon

Fethiye Ölüdeniz mahallesinde Jandarma tarafından bir villaya yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye Ölüdeniz mahallesinde Jandarma tarafından bir villaya yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesine bir villada uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adresteki villada Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpek Timi tarafından arama yapıldı.

Operasyonda, 6 gram kokain, 2 gram macun esrar, 27 adet ekstazy hap, 2 gram MMDA, 4 adet LSD, 5 gram skunk ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö.Ö., S.K.H., Y.E.Ö., D.Y., E.A.B., M.B., D.İ., M.E., E.S. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Ölüdeniz, Jandarma, Fethiye, 3. Sayfa, Haberler

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