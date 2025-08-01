Vietnam'da Sel Felaketi: 14 Kayıp ve Can Kaybı

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Vietnam'ın Dien Bien eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde en az 14 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. Düşük rakımlı bölgelerde evler su altında kaldı, dağlık alanlarda çamur kaymaları gerçekleşti. Ulaşım ve elektrik altyapısı da zarar gördü.

Vietnam'ın Dien Bien eyaletinde meydana gelen selde en az 14 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu açıklandı.

Vietnam'da dün etkili olan şiddetli yağışlar sonucu gece saatlerinde deniz sularının yükselmesiyle meydana gelen selde düşük rakımlı bölgelerdeki evler sular altında kaldı, eyaletin dağlık bölgelerinde çamur kaymaları yaşandı. Vietnam devlet televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Dien Bien eyaletinde meydana gelen afette en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu aktardı. Dien Bien Eyalet Halk Komitesi tarafından yapılan açıklamada da, bölgede ulaşım ve elektrik altyapısının sel nedeniyle zarar gördüğü, Hang Pu Xi köyünde meydana gelen toprak kaymasında ise 2 çocuğun kaybolduğu ve kurtarma ekiplerinin hala afetzede çocukları aradığı bildirildi. Bölgedeki etkisini sürdüren şiddetli yağış, arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesini zorlaştırıyor. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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