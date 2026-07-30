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Vidanjöre çarpan 19 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Vidanjöre çarpan 19 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde motosikletin vidanjöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde motosikletin vidanjöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, Erdek ilçesine bağlı Ocaklar-Narlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. (19) idaresindeki 16 BJY 058 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak U.Y. yönetimindeki 10 APJ 438 plakalı vidanjöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet vidanjörün altına girerken, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde N.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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