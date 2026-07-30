Vidanjördeki kanalizasyon suyuyla alevlerin önünü kestiler

Edirne'nin Enez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, vidanjördeki kanalizasyon suyu ile söndürüldü.

Enez ilçesine bağlı Yayla Sahili'nde çalılıkta çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının büyümesinden endişe eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasını beklerken alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için bir vidanjördeki kanalizasyon suyu ile yangına müdahale etti. Vidanjörden alınan su ve kovalarla yapılan müdahale sayesinde yangın, ekipler gelmeden kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, yangına lağım suyuyla müdahale etmek zorunda kalınması tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için bölgede yeterli ekipman ve su kaynaklarının hazır bulundurulması gerektiğini dile getirdiler.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı