Yeni doğmuş bebek, evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu! Çıplak halde yüzükoyun bırakmışlar

İstanbul Pendik'te bir evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlama sesiyle fark edilen ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen bebek yoğun bakıma alındı.

Olay, 1 Mart tarihinde Pendik İlçesinde saat 04.30 sıralarında yaşandı. Sabah saatlerinde Bayram Çakır isimli vatandaş, evinin bahçesinde ağlama sesi duydu. Sesin nereden geldiğini kontrol etmek için dışarıya çıkan Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu farketti. Bebeğin etrafında herhangi bir kişinin bulunmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesine bırakılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürerek, yoğun bakıma aldı. Polis ekipleri bebeği bulan şahsın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇIPLAK HALDEYDİ, DAHA YENİ DOĞMUŞ"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Nermin Çakır, "Üst komşu seslendi aşağı indim. Çocuğu aldım sardım eşimle beraber, sonra üst komşu da geldi polisi çağırdık. Onlar geldi çocuk çıplak daha yeni doğmuş ve sağ, eşimle beraber polisi aradık. Sabahtan beri de karakolda önce polis geldi sonra ambulans geldi hastaneye götürdüler" dedi.

"TOPRAĞIN ÜSTÜNE YÜZÜ KOYUN BIRAKMIŞLAR"

Olayla ilgili konuşan Refika Bolat, "Buraya toprağın üstüne bebek bırakmışlar ama yüzükoyun bırakmışlar, bilmiyoruz ambulans götürmüş bebeği. Kimin bıraktığını bilmiyoruz. Şu an polisler inceleme yapıyorlar. Topraklı bölgeye bırakmışlar" dedi.