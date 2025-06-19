Vicdansız babanın yakınları muhabirlere saldırdı

Vicdansız babanın yakınları muhabirlere saldırdı
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Vicdansız babanın yakınları muhabirlere saldırdı
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İstanbul'da 7 yaşındaki kızına tekme atıp ağır yaralayan babanın yakınları, adliye çekim yapan muhabirlere saldırdı. O anlarda ise kameralarda kayıttaydı.

7 yaşındaki kızına tekme atarak ağır yaralanmasına neden olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Turgay Tanrısevergil'in yakınları adliyede muhabirlere saldırdı.

İstanbul Eyüpsultan'da 2 Haziran'da Turgay Tanrısevergil (35) isimli şahıs, apartmanın önünde bulunan merdivenlerde 3 yaşındaki kızı M.T.'nin bel kısmına tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada baba Turgay Tanrısevergil . "Kasten yaralama" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlanan şüpheli Tanrısevergil, tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YAKINLARI MUHABİRLERE SALDIRDI

Öte yandan 7 yaşındaki kızına tekme atıp ağır yaralayan babanın yakınları, çekim yapan muhabire saldırdı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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