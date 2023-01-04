Vezneciler'de kediye köpek saldırtarak öldürdüğü iddia edilen şahıs hakkındaki soruşturma tamamlandı 3. Sayfa Haberleri Vezneciler Metro Durağı'nın sembolü haline gelen 'Patates' isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Vezneciler Metro Durağı'nın sembolü haline gelen 'Patates' isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ş.A.'nın 2 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2022 günü meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ş.A.'nın olay tarihinde Fatih ilçesi Vezneciler Metro Durağı'nda yaşayan kedinin üzerine Pitbull cinsi köpeği salarak parçalatmak suretiyle ölmesine sebep olduğu belirtildi. İddianamede incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Ş.A'nın köpeği kedi üzerine gönderdiğinin açık şekilde görüldüğü kaydedildi. Ş.A. iddianamede yer verilen ifadesinde olay günü köpeğinin kendi iç güdüsüyle kediye saldırdığını, suçlamayı kabul etmediğini belirtirken, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İddianamede tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin hayvanı kasten öldürmesi eyleminin Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç oluşturduğu açıklandı. Suça sürüklenen çocuk Ş.A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ş.A.'nın önümüzdeki günlerde Çocuk Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Vezneciler 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Vezneciler'de kediye köpek saldırtarak öldürdüğü iddia edilen şahıs hakkındaki soruşturma tamamlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.