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Vezirköprü'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

Vezirköprü'de Trafik Kazası: 10 Yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45'te Teberük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CED 595 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 P 8383 plakalı otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları alarak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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