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Otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir otomobilin şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin şarampole düştüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Meşeli mevkisinde saat 10.45 sıralarında meydana gelen kazada, Edip A. idaresindeki 55 PH 995 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazada sürücü Edip A. ile araçta yolcu olarak bulunan Medine A. ve Gülcan A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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