Vezirköprü'de jandarma uyuşturucudan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan R.T., yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı