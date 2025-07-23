Vezirköprü'de Biçerdöver Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen biçerdöver kazasında operatör Ahmet Gökduman yaralandı. Olayın sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen biçerdöver kazasında 1 kişi yaralandı.
Vezirköprü ilçesine bağlı Göl Yeni Mahallesi Çal mevkisinde meydana gelen kazada, hasat yapan biçerdöver kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada biçerdöverin operatörü Ahmet Gökduman yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökduman, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa