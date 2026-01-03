Haberler

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama meydana geldiği, alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Güncelleme:
Karakas'ta en az 7 patlama meydana geldi ve alçak uçuş yapan uçakların sesleri duyuldu. Patlama sonrası telekomünikasyon hizmetleri aksadı ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama meydana geldiği, alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

