Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama meydana geldiği, alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.
Karakas'ta en az 7 patlama meydana geldi ve alçak uçuş yapan uçakların sesleri duyuldu. Patlama sonrası telekomünikasyon hizmetleri aksadı ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama meydana geldiği, alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı. - KARAKAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa