Venezuela'daki depremlerin şiddeti kamerada: Çok katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Venezuela'da meydana gelen depremlerin şiddeti güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açarken, depremlerin şiddeti güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. La Guaira'da bir bowling salonuna ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların salondan panikle kaçtığı ancak deprem nedeniyle ayakta duramadığı ve bölgedeki bazı binaların ise saniyeler içinde yerle bir olduğu görüldü.

Öte yandan Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 943'e, yaralı sayısı ise 10 bin 571'e yükseldi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı