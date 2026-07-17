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Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 930'a yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'daki 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 4 bin 930'a yükseldi. 17 bin 907 kişi evsiz kaldı, 856 bina hasar gördü.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 930'a ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 930'a yükseldiğini aktardı.

Rodriguez, devam eden arama-kurtarma çalışmalarında bugüne kadar 6 bin 462 kişinin enkaz altında sağ olarak çıkarıldığını belirterek, çoğunluğu La Guaira eyaletinde olmak üzere 856 binanın hasar gördüğünü ve 190'ının yıkıldığını ifade etti.

Depremler sonucu 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını belirten Rodriguez, 21 bin 210 kişinin kurulan 107 geçici kampta kaldığını aktardı.

Öte yandan Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından bugüne kadar bin 308 artçı sarsıntı kaydedildi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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